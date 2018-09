Cristiano Ronaldo, SCANDALIZAT in urma unor dezvaluiri facute despre iubita sa! Dezvaluiri CUTREMURATOARE din viata Georginei

Cristiano Ronaldo si-a trimis avocatii peste un post TV din Spania.

Jurnalistii de la emisiunea Salvame de la postul Telecinco au fost avertizati de avocatii lui Cristiano Ronaldo sa nu mai realizeze reportaje despre familia iubitei starului portughez, Georgina Rodriguez.

Emisiunea a dezvaluit ca Georgina si-a abandonat familia dupa ce s-a cuplat cu Ronaldo, iar atat tatal ei cat si bunica traiesc in saracie si sunt gav bolnavi. Vestea l-a infuriat pe Ronldo, care si-a trimis avocatii sa opreasca orice fel de reportaj despre viata privata a familiei sale.

Postul Telecinco a abandonat seria de reportaje despre familia Georginei, desi pregatea amanunte in premiera despre modul in care s-a schimbat viata femeii care i-a adus un copil pe lume lui Ronaldo.

Potrivit Telecinco, Georgina a intrerupt orice legatura cu tatal ei, care traieste in Argentina si este grav bolnav in urma unui atac cerebral. La fel a procedat si cu bunica ei, care i-a fost ca o mama si care are acum 82 de ani si traieste in Lorca, Spania. Aceasta traieste intr-o baraca improvizata in urma unui cutremur care a lasat-o fara casa, in 2011.

Ronaldo si Georgina s-au mutat intr-un palat la Torino in urma transferului de 115 milioane de euro de la Real Madrid la Juventus in aceasta vara.