Vin banii la Craiova! Suma asigurată de la UEFA după victoria cu Inter Escaldes din Conference League

Vin banii la Craiova! Suma asigurată de la UEFA după victoria cu Inter Escaldes din Conference League Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a obținut prima victorie în această ediție de Conference League, 3-1 în Andorra contra celor de la Inter Escaldes.

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După 1-1 contra lui Getafe, Universitatea Craiova a rezolvat rapid partida cu Inter Escaldes. Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au înscris în primele 5 minute, iar oltenii au avut emoții doar pe final, după ce Borja Arellano a redus din handicap în minutul 77. Până la urmă, campioana României și-a asigurat victoria în urma reușitei lui Simon Elisor (86').

Universitatea Craiova, încă 400.000 de euro de la UEFA după victoria cu Inter Escaldes din Conference League

Echipa lui Filipe Coelho a ajuns la 4 puncte în grupa unică din Conference League și are șanse reale la o clasare în primele 24, ceea ce i-ar aduce o calificare în fazele eliminatorii.

Datorită victoriei din Andorra, Universitatea Craiova și-a asigurat 400.000 de euro din partea UEFA, acesta fiind bonusul financiar acordat de forul european pentru un succes în faza principala din Conference League.

În total, Universitatea Craiova a depășit deja 4,4 milioane de euro obținute în acest sezon european. "Grosul" este reprezentat de premiul pentru participarea în faza ligii Conference League (3.170.000 de euro). Acestuia i se adaugă premiile pentru meciurile din preliminariile europene (700.000 de euro), remiza cu Getafe (133.000 de euro) și victoria de azi cu Inter Escaldes (400.000 de euro).

Suma totală obținută de Craiova va fi mult mai mare la final. Se va adăuga componenta "value pillar", reprezentată de drepturile TV și coeficienți, dar și bonusul pentru clasarea obținută la finalul fazei ligii. De asemenea, banii obținuți din bilete nu sunt luați în calcul aici.

Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

  • Inter escaldes universitatea craiova uefa conference league 22102026 4
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Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program

  • Universitatea Craiova - Getafe 1-1 (Assad Al Hamlawi 59' / Nemanja Gudelj 81')
  • Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3 (Borja Arellano 77' / Assad Al-Hamlawi 3', Ștefan Baiaram 5', Simon Elisor 86')
  • Universitatea Craiova - Egnatia (5 noiembrie, ora 22:00)
  • Brighton - Universitatea Craiova (26 noiembrie, ora 19:45)
  • Kairat Almaty - Universitatea Craiova (10 decembrie, ora 17:30)
  • Universitatea Craiova - FC Copenhaga (17 decembrie, ora 22:00)

Clasamentul din Conference League

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