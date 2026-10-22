"Modric" și Pochettino, prea mici pentru Universitatea Craiova. Oltenii nu au transpirat în Andorra

Gazdele au folosit jucători cu nume mari precum Maurizio Pochettino (fiul lui Mauricio Pochettino) sau "Modric" (pe numele său real Pablo Molina Serafin), dar care nu au avut prea multe realizări în fața oltenilor. Chiar dacă vorbim despre o echipă din Andorra, să nu uităm că anul trecut FCSB a pierdut pe acest stadion, scor 1-2.

Universitatea Craiova a înscris două goluri în primele cinci minute

Assad Al-Hamlawi "a lovit" încă din minutul 3 al meciului cu Inter Club d'Escaldes. Carlos Mora a centrat perfect din partea dreaptă, iar vârful oltenilor a trimis în plasă pentru 1-0. Fiul lui Pochettino nu a avut nicio șansă în duelul aerian cu Al-Hamlawi.

Două minute mai târziu, Nicușor Bancu a combinat ideal cu Ștefan Baiaram, iar decarul Craiovei a majorat diferența pe tabelă.

Oltenii nu au mai forțat după golul de 2-0, Inter Club d'Escaldes fiind la pământ după startul dezastruos de meci. Joao Lameira a fost și el aproape să înscrie, dar "torpila" sa din minutul 37 a fost blocată de portarul Javi Diaz.