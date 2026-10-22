"Modric" și Pochettino, prea mici pentru Universitatea Craiova. Oltenii nu au transpirat în Andorra

Gazdele au folosit jucători cu nume mari precum Maurizio Pochettino (fiul lui Mauricio Pochettino) sau "Modric" (pe numele său real Pablo Molina Serafin), dar care nu au avut prea multe realizări în fața oltenilor. Chiar dacă vorbim despre o echipă din Andorra, să nu uităm că anul trecut FCSB a pierdut pe acest stadion, scor 1-2.
Universitatea Craiova a înscris două goluri în primele cinci minute
Assad Al-Hamlawi "a lovit" încă din minutul 3 al meciului cu Inter Club d'Escaldes. Carlos Mora a centrat perfect din partea dreaptă, iar vârful oltenilor a trimis în plasă pentru 1-0. Fiul lui Pochettino nu a avut nicio șansă în duelul aerian cu Al-Hamlawi.
Două minute mai târziu, Nicușor Bancu a combinat ideal cu Ștefan Baiaram, iar decarul Craiovei a majorat diferența pe tabelă.
Oltenii nu au mai forțat după golul de 2-0, Inter Club d'Escaldes fiind la pământ după startul dezastruos de meci. Joao Lameira a fost și el aproape să înscrie, dar "torpila" sa din minutul 37 a fost blocată de portarul Javi Diaz.
Emoții pe final, dar nu pentru mult timp
Craiova a jucat "la ralanti" în repriza secundă, profitând de avantajul de două goluri de pe tabelă. Gazdele au avut un moment periculos în minutul 65, dar Borja Arellano a finalizat slab din fața lui Laurențiu Popescu.
Inter Club d'Escaldes a profitat de jocul relaxat al Craiovei și a redus din diferență în minutul 78. Același Arellano a reușit de această dată să-l învingă pe Popescu, după pasa ideală a lui "Modric".
Dar oltenii au reacționat precum un club mare. Universitatea Craiova a refăcut diferența de două goluri, în minutul 86, grație lui Simon Elisor. Acesta a fost servit excelent de Alexandru Cicâldău și a înscris cu sânge rece pentru 3-1. Elisor a fost rezervă în Andorra, dar l-a înlocuit pe Al-Hamlawi în minutul 61.
S-a terminat 3-1 pentru Universitatea Craiova, care și-a respectat cu vârf și îndesat statutul de echipă favorită în deplasarea din Andorra.
După remiza cu Getafe și victoria din Andorra, Universitatea Craiova se va duela în etapa a treia din UEFA Conference League cu albanezii de la KF Egnatia. Meciul va avea loc pe "Oblemenco", pe 5 noiembrie.