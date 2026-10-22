Getafe a pierdut clar contra lui Lugano, scor 2-5, pe teren propriu. Gruparea din LaLiga a început excelent partida, cu gol după 71 de secunde, însă ulterior s-a prăbușit.

Getafe, spulberată de Lugano la o săptămână după remiza de la Craiova

Ivan Azon Monzon a deschis scorul cu un șut spectaculos din afara careului, însă Lugano a oferit o replică imediată, iar în minutul 7 era deja 2-1 pentru elvețieni după golurile lui Albian Ajeti și Yanis Cimignani. La pauză a fost 3-1 pentru Lugano, care a mai înscris o dată prin Ajeti.

Uran Bislimi a făcut 4-1 în minutul 50, iar Getafe a redus din handicap prin Borja Mayoral, în minutul 74. Scorul final a fost stabilit de Kevin Behrens, în prelungiri.

"Dezastru la revenirea lui Getafe în Europa pe Coliseum", a titrat ziarul spaniol As, după meci.

Față de meciul cu Universitatea Craiova, din urmă cu o săptămână, Getafe a făcut 4 schimbări în echipa de start. Au ieșit Terrats, Gudelj, Martin și Satriano, iar în locul lor au apărut Abqar, Kiko Femenia, Alcantara și Ivan Azon.