GALERIE FOTO Getafe, zdrobită în Conference League la o săptămână după ce a fost în România! În minutul 7 se marcaseră deja 3 goluri

Getafe, zdrobită în Conference League la o săptămână după ce a fost în România! În minutul 7 se marcaseră deja 3 goluri Conference League
SPORT.RO
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Getafe, echipa care a remizat săptămâna trecută în Bănie, contra Universității Craiova (1-1), a suferit un eșec drastic împotriva lui Lugano, în a doua etapă a fazei principale Conference League.

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GetafeLuganoUniversitatea CraiovaConference League
Din articol

Getafe a pierdut clar contra lui Lugano, scor 2-5, pe teren propriu. Gruparea din LaLiga a început excelent partida, cu gol după 71 de secunde, însă ulterior s-a prăbușit.

Getafe, spulberată de Lugano la o săptămână după remiza de la Craiova

Ivan Azon Monzon a deschis scorul cu un șut spectaculos din afara careului, însă Lugano a oferit o replică imediată, iar în minutul 7 era deja 2-1 pentru elvețieni după golurile lui Albian Ajeti și Yanis Cimignani. La pauză a fost 3-1 pentru Lugano, care a mai înscris o dată prin Ajeti.

Uran Bislimi a făcut 4-1 în minutul 50, iar Getafe a redus din handicap prin Borja Mayoral, în minutul 74. Scorul final a fost stabilit de Kevin Behrens, în prelungiri.

"Dezastru la revenirea lui Getafe în Europa pe Coliseum", a titrat ziarul spaniol As, după meci.

Față de meciul cu Universitatea Craiova, din urmă cu o săptămână, Getafe a făcut 4 schimbări în echipa de start. Au ieșit Terrats, Gudelj, Martin și Satriano, iar în locul lor au apărut Abqar, Kiko Femenia, Alcantara și Ivan Azon.

Getafe - Lugano 2-5

Foto: Imago

  • Getafe lugano 10
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Cum arată acum clasamentul în Conference League

Getafe rămâne cu un singur punct după primele două meciuri din faza principală Conference League, iar formația lui Jose Bordalas se află momentan în afara primelor 24 din grupa unică.

De partea cealaltă, Lugano are punctaj maxim. Elvețienii câștigaseră și în prima rundă contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 3-2.

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