Primul jucător al oltenilor care a comentat prestația din Andorra a fost Ștefan Baiaram, chiar înainte de a intra la vestiare.

Ce a spus Baiaram după Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova

Decarul Craiovei a marcat al doilea gol în Andorra, însă este de părere că el și colegii săi ar fi trebuit să marcheze mai multe goluri contra celor de la Inter Club d'Escaldes. Cu toate acestea, Ștefan Baiaram spune că Universitatea Craiova a gestionat foarte bine partida:

"Ne bucurăm că am câștigat. Am făcut o primă repriză extraordinară, poate cea mai bună din acest sezon și trebuia să înscriem mai multe goluri. Mă bucur că am înscris și golul trei și am câștigat.

Știam că trebuie să avem o primă repriză foarte bună, să înscriem și să ne detașăm, apoi să avem posesie. În repriza a doua am intrat mai moale, dar când a trebuit să accelerăm, am accelerat.

Nu era vorba de relaxare, jocul te duce de această natură. Am coborât liniile, dar când a fost momentul am fructificat ocazia pe care am avut-o", a declarat Ștefan Baiaram, după Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova.

După remiza cu Getafe și victoria din Andorra, Universitatea Craiova se va duela în etapa a treia din UEFA Conference League cu albanezii de la KF Egnatia. Meciul va avea loc pe "Oblemenco", pe 5 noiembrie.