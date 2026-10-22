Ziua de miercuri, 21 octombrie, a tras cortina peste etapa a 3-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Deși nu are nicio echipă calificată în urna unică, România a fost reprezentată de Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs, lăudat în Spania după prestația stelară din Real Madrid - RB Leipzig

Arbitrul din Carei a fost delegat la una dintre cele mai interesant partide a rundei: Real Madrid - RB Leipzig. Formația din Spania s-a impus fără probleme, scor 4-1, iar Kovacs, spre surprinderea multora, a acordat doar două cartonașe galbene.

Prestația românului a fost una apreciată. Cei de la La Galerna au transmis că diferența dintre prestația lui Kovacs și cea din La Liga este „de la cer la pământ”, arbitrul reușind să controleze fără probleme duelul. Ca un verdict, spaniolii au scris: „Istvan Kovacs - BINE”.

„Meciul a fost arbitrat de arbitrul român Istvan Kovacs. Sistemul VAR a fost operat de arbitrul polonez Tomasz Kwiatkowski.

Ce diferență de la cer la pământ între arbitrajul național din La Liga și cel european din Liga Campionilor. O imagine a calmului în această seară pe Santiago Bernabéu.

Românul a controlat jocul și, deși ar fi putut arăta ceva mai multe cartonașe, nu a avut nicio problemă pe parcursul celor 90 de minute.

A amânat acordarea cartonașelor până în ultimul sfert de oră al meciului. Atunci i-a arătat cartonașul galben lui Carreras în minutul 67 pentru o călcare pe Maksimovic, iar două minute mai târziu lui Reitz pentru un fault la Camavinga. Bernardo Silva, pentru o călcare, și Baumgartner, pentru o intrare dură la Camavinga, au scăpat fără avertisment.

Restul meciului a fost destul de liniștit, fără faze controversate în niciuna dintre cele două suprafețe de pedeapsă.

Kovacs, BINE”, au notat jurnaliștii iberici.