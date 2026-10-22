Istvan Kovacs, la Real Madrid - Leizpig | Marca îi reproșează că a oprit prea des jocul

Real Madrid a obținut o victorie clară, în ciuda unei reprize mai slabe. Bernardo Silva a deschis scorul în minutul 43, iar trupa lui Jose Mourinho s-a dezlănțuit în actul secund, când Arda Guler (52') și Kylian Mbappe (83') au dus scorul la 3-0.

Tidiam Gomis a redus din handicap în minutul 85, iar Yann Diomande, introdus în repriza secundă, a stabilit scorul final două minute mai târziu. Real Madrid a ajuns la trei victorii în cele trei etape din UCL.

Istvan Kovacs a avut o seară destul de liniștită, fără vreo controversă majoră de arbitraj. Cu toate acestea, ziarul Marca i-a reproșat că a întrerupt prea des meciul pentru a sancționa unele intervenții care puteau fi trecute cu vederea.

"Se fluieră câte un fault pe minut în meciul ăsta, deși nu pare atât de dur... de-ale lui Kovacs", a notat Marca, în minutul 15.

Chiar și așa, Kovacs a arătat doar două cartonașe galbene pe "Bernabeu", unul pentru fiecare echipă: Alvaro Carreras, în minutul 68, și Rocco Reitz, în minutul 70.