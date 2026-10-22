GALERIE FOTO "De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

&quot;De-ale lui Kovacs&quot; Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League Liga Campionilor
SPORT.RO
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Istvan Kovacs a arbitrat meciul Real Madrid - Leizpig 4-1, disputat miercuri seară, pe "Bernabeu", în runda a treia din faza principală a Ligii Campionilor.

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Istvan Kovacs, la Real Madrid - Leizpig | Marca îi reproșează că a oprit prea des jocul

Real Madrid a obținut o victorie clară, în ciuda unei reprize mai slabe. Bernardo Silva a deschis scorul în minutul 43, iar trupa lui Jose Mourinho s-a dezlănțuit în actul secund, când Arda Guler (52') și Kylian Mbappe (83') au dus scorul la 3-0.

Tidiam Gomis a redus din handicap în minutul 85, iar Yann Diomande, introdus în repriza secundă, a stabilit scorul final două minute mai târziu. Real Madrid a ajuns la trei victorii în cele trei etape din UCL.

Istvan Kovacs a avut o seară destul de liniștită, fără vreo controversă majoră de arbitraj. Cu toate acestea, ziarul Marca i-a reproșat că a întrerupt prea des meciul pentru a sancționa unele intervenții care puteau fi trecute cu vederea.

"Se fluieră câte un fault pe minut în meciul ăsta, deși nu pare atât de dur... de-ale lui Kovacs", a notat Marca, în minutul 15.

Chiar și așa, Kovacs a arătat doar două cartonașe galbene pe "Bernabeu", unul pentru fiecare echipă: Alvaro Carreras, în minutul 68, și Rocco Reitz, în minutul 70.

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Istvan Kovacs, la Real Madrid - Leizpig | Diario As: "A meritat laudele lui Mourinho, deși meciul nu i-a pus mari probleme"

Despre Kovacs au scris și cei de la Diario As în cronica meciului. Spaniolii au amintit despre declarațiile laudative pe care Jose Mourinho le-a făcut la adresa românului înaintea jocului de miercuri seară.

"Nouă puncte din nouă posibile. Champions League este oaza de relaxare a lui Real Madrid. O izolează de scandalul Negreira și de luptele interne și îi scoate la iveală cele mai bune calități, atât naturale, cât și supranaturale. E suficient să ne amintim de meciul cu Roma.

Îi îmbunătățește până și dispoziția lui Mourinho, care ajunge să vorbească despre un arbitru, Kovacs, în aceiași termeni în care ar vorbi despre Mbappe. Românul a meritat laudele, deși meciul nu i-a pus mari probleme", a scris As.

Pentru Istvan Kovacs a fost primul meci arbitrat în acest sezon în faza principală a Ligii Campionilor.

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