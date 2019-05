Cristiano Ronaldo a cucerit Italia in doar un sezon! Anuntul care il face sa spere din nou la Balonul de Aur

Transferat vara trecuta de Juventus pentru 100 de milioane de euro de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo a reusit sa cucereasca si Serie A.

Cristiano Ronaldo a socat lumea fotbalului in urma cu un an cand a ales sa plece de la Real Madrid dupa ce a castigat de 3 ori consecutiv UEFA Champions League. 105 milioane de euro a platit Juventus pentru a-l aduce iar rezultatul justifica investitia italienilor.

Juventus a castigat un nou titlu de campioana in Serie A si, in ciuda esecului din sferturile UEFA Champions League cu Ajax, venirea lui Cristiano Ronaldo a reprezentat o lovitura financiara uriasa, actiunile clubului sarind in aer in ultimele 12 luni. Ajuns la 34 de ani, Cristiano Ronaldo nu a mai avut aceleasi cifre ca la Real Madrid, insa tot a impresionat si a primit un premiu care il indreptateste sa spere ca poate sa se lupte pentru Balonul de Aur si in 2019!

Ronaldo, MVP-ul Serie A

Cristiano Ronaldo a inscris 21 de goluri in acest sezon al Serie A si a fost numit Cel mai Valoros Jucator din campionat. Premiul este acordat de Lega Serie A ce foloseste un algoritm bazat pe statisticile Opta Sports si Netco Sports. Sunt luate in calcul prestatiile din Serie A, Coppa Italia si Supercupa, iar cele 22 de goluri si 11 assist-uri in 33 de partide i-au adus trofeul lui Ronaldo.

Iata premiile:

MVP - Cristiano Ronaldo (Juventus)

Cel mai bun portar - Samir Handanovic (Inter)

Cel mai bun fundas - Kalidou Koulibaly (Napoli)

Cel mai bun mijlocas - Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Cel mai bun atacant - Fabia Quagliarella (Sampdoria)

Cel mai bun tanar jucator - Nicolo Zaniolo (Roma)