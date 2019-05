Benzema, discurs impresionant despre Zinedine Zidane! "Este ca un frate mai mare pentru mine" Ce a spus de plecarea lui Cristiano Ronaldo!

Atacantul francez a vorbit despre relatia cu Zinedine Zidane.

Karim Benzema a oferit un interviu pentru Le Quotidien si a vorbit despre relatia sa cu Zinedine Zidane. Atacantul francez a fost unul din jucatorii care s-au bucurat de intoarcerea lui "Zizou".

"Relatia mea cu el este una speciala. Ma bucura lucrurile pe care le spune despre mine, iar relatia noastra a inceput cu mult timp in urma. Este mai mult decat o simpla prietenie, el face parte din familia mea, dar asta nu inseamna ca nu ma critica. Este ca un frate mai mare pentru mine si m-a ajutat enorm", a spus Benzema.

Real Madrid va termina sezonul fara vreun trofeu castigat, insa cifrele lui Karim Benzema au fost aproape de cel mai bun an al sau pe Santiago Bernabeu. In sezonul 2015/16, francezul a marcat 24 de goluri in 27 de aparitii. Acum, Benzema are 21 de goluri, cu o etapa inainte de finalul campionatului.

"Acesta ar putea fi cel mai bun sezon al meu. M-am simtit bine, dar a fost un an dificil pentru ca nu am castigat nimic", a spus atacantul.

Intrebat de plecarea lui Ronaldo, Benzema a spus ca Real Madrid a pierdut un jucator fantastic, insa munca in echipa este cea care conteaza.

"(N.r. Cristiano Ronaldo) Este un jucator fantastic, dar a plecat. Daca sunt eu liderul acum? Probabil, dar munca in echipa este cea mai importanta", a adaugat francezul.