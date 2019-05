Reactia incredibila a lui Cristiano Ronaldo cand Allegri i-a anuntat pe jucatori ca pleaca! Ce s-a intamplat in vestiarul lui Juve: antrenorul a izbucnit in plans

Juventus joaca duminica ultimul meci pe teren propriu in acest sezon, impotriva celor de la Atalanta.

Campioana Italiei, Juventus Torino, a facut un anunt soc vineri: Massimiliano Allegri va parasi echipa dupa 5 ani in care a castigat de fiecare data titlul si a ajuns in 2 randuri in finala UEFA Champions League. Desi mai avea un an de contract, Allegri si Juventus au decis sa se desparta. Astazi la ora 15.00 va avea loc conferinta de presa de adio a lui Allegri.

Conform celor de la Sport Mediaset, Allegri a izbucnit in plans in vestiar cand i-a anuntat pe jucatori: "Duminica va fi ultimul meci al lui Barzagli... si al meu" au fost cuvintele lui Allegri, cel care a fost coplesit de emotii in fata jucatorilor.

Fundasul Andrea Barzagli va fi capitanul lui Juventus la acest meci, el urmand sa se retraga din activitate la finalul acestui sezon.

Cristiano Ronaldo, mesaj superb

Jurnalistii italieni scriu ca vestea plecarii lui Allegri a produs rumoare in vestiar, pana cand a intervenit Cristiano Ronaldo. Acesta le-a transmis un mesaj colegilor: "Duminica jucam pentru el!"

In ceea priveste inlocuitorului lui Allegri, 5 nume se afla pe lista celor de la Juventus: Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, Pep Guardiola si Laurent Blanc.