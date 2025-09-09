Fostul golgheter al primei ligi din România în sezonul 2016-2017 a semnat cu SCM Zalău, după despărțirea de Gloria Bistrița.



Transfer de marcă pentru SCM Zalău

Clubul zălăuan a oficializat mutarea prin intermediul unui comunicat, descriindu-l pe noul său jucător drept "un atacant cunoscut pentru instinctul său de gol, inteligența în joc și profesionalismul pe care l-a demonstrat de-a lungul carierei". SCM Zalău i-a urat bun venit și prin mesajul: "Bun venit în familia SCM Zalău, Azdren Llullaku!".



Cariera lui Llullaku a atins apogeul în România în stagiunea 2016/2017, când a reușit să devină golgheterul Ligii 1, cu 16 goluri înscrise în tricoul celor de la Gaz Metan. De-a lungul carierei sale, fotbalistul cu 6 selecții pentru naționala Albaniei a mai câștigat titlul de campion în Kazahstan, cu FC Astana , și în Belarus, alături de Șahtior Soligorsk.



Pe lângă performanțele obținute pe prima scenă a fotbalului, Llullaku a avut succes și în eșaloanele inferioare din România. El a fost campion în Liga a 2-a cu Gaz Metan Mediaș în sezonul 2015/2016 și, mai recent, campion al Ligii a 3-a cu Gloria Bistrița, în stagiunea 2024/2025.