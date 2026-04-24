Cristi Chivu, făcut praf în presa din Italia: „E mediocru și supraevaluat”

Inter se află pe primul loc în Italia cu 78 de puncte, cu 12 mai multe decât principalele urmăritoare: AC Milan și Napoli. Pe lângă asta, Inter se află în finala Cupei Italiei , unde o va întâlni pe Lazio.

Antrenorul român este foarte aproape să facă istorie la Inter și să reușească dubla internă în primul sezon.

Giancarlo Padovan e de părere că laudele aduse lui Cristi Chivu nu sunt neapărat justificate.

Jurnalistul italian a vorbit despre jocul salba al lui Inter și nu vede vreo revoluție în echipa „nerazzurrior” în acest sezon în care antrenorul român a fost la cârma echipei.

„Chivu e mediocru și supraevaluat. Doar pentru că a câștigat semifinala în Cupa Italiei și niște oameni fără creier mă insultă, asta înseamnă că ar trebui să îmi schimb părerea? Inter s-a bucurat după ce a întors scorul cu Como de parcă ar fi fost finala Champions League.

Se exagerează mult. Toată lumea vorbește de parcă ar fi câștigat deja două trofee. În acest moment încă nu s-a câștigat nimic, mai trebuie să câștige și finala. În minutul 66 era condusă cu 0-2, eu nu cred că echipa asta e atât de puternică.

Ce a făcut Chivu? Inter are cel mai bun lot din Italia. A pierdut de două ori cu Bodo/Glimt, a pierdut Supercupa, a câștigat titlul pentru că n-a avut cine să îi facă concurență și să vedem dacă ia și Cupa Italiei.

Dacă vi se pare că Chivu e antrenor bun, atunci păstrați-l. Eu îl prefer la orice oră pe Fabregas. Chivu nu a adus nicio idee. Inter a pierdut cu Bodo și a pierdut și în Supercupă, iar dacă nu câștigă nici Cupa, atunci ce îi mai rămâne domnului Chivu? Doar un titlu care e de înțeles că l-a câștigat, pentru că a avut un lot net superior față de celelalte.

Chivu are 51 de meciuri în cariera de antrenor și a dezamăgit atât la nivel tactic, cât și din punct de vedere al comunicării. Nu a venit cu nicio altă idee față de cele ale lui Simone Inzaghi, pe care acum l-a uitat toată lumea. Ne entuziasmăm pentru cineva care a dus-o pe Inter în finala Cupei...

Inzaghi a câștigat și el titlul. Să vedem mai întâi finala Cupei Italiei și ce va face Chivu în următorii ani. Dacă voi vreți, dați-i bagheta magică așa cum au făcut-o unele publicații, dar pentru mine aici spunem lucrurilor pe nume.

Chivu a fost demn de milă în Champions League, a pus o echipă precum Inter într-o postură rușinoasă. În campionat, Inter a pierdut toate meciurile directe cu echipele rivale, cu două excepții. Un meci furat cu Juventus și una cu jumătate din echipa Romei”, a declarat Giancarlo Padovan, potrivit Virgilio.

