Rapid, a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică în turul al treilea din European League

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Rapid, calificare en-fanfare.

TAGS:
RapidHypo VienaEHF European LeagueHandbal

Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al European League şi se califică în turul 3 al competiţiei.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Pascoal 5 goluri, Hesselberg 3, Skrobic 3, pentru Rapid, respectiv Barnjak 5, Croust 3, Maticevic 3, pentru Hypo Viena.

În manşa tur, Rapid a câştigat cu scorul de 32-24, astfel că se califică lejer în turul 3 al competiţiei, care programează partide între 8-16 noiembrie.

În această fază a fost repartizată direct Minaur Baia Mare, iar în grupe a fost repartizată direct vicecampioana Corona Braşov, care va juca între 10 ianuarie – 22 februarie.

Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).

