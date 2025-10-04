Rapid, a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică în turul al treilea din European League

Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al European League şi se califică în turul 3 al competiţiei.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Pascoal 5 goluri, Hesselberg 3, Skrobic 3, pentru Rapid, respectiv Barnjak 5, Croust 3, Maticevic 3, pentru Hypo Viena.

În manşa tur, Rapid a câştigat cu scorul de 32-24, astfel că se califică lejer în turul 3 al competiţiei, care programează partide între 8-16 noiembrie.

