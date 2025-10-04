Mirel Rădoi: ”Pentru ei există o singură variantă, aceea a victoriei!”

Mirel Rădoi a prefațat partida cu FCSB și s-a arătat convins de faptul că roș-albaștrii sunt deciși să dea totul pentru a obține cele trei puncte, având în vedere că un rezultat de egalitate nu ar avantaja-o pe campiona en-titre.

”Ne așteaptă un meci foarte intens după derby-ul cu Dinamo, după un meci internațional la mijlocul acestei săptămâni, un meci cu ambiții personale și nu numai. Cred că și cu dorințe speciale, pentru că în acest moment, FCSB a odihnit foarte mulți jucători înainte de această partidă. Partida cu Craiova e mult mai importantă pentru ei decât a fost cea cu Young Boys.

Cred că a fost surprinzător pentru toată lumea că nu au reușit să câștige mai multe puncte. E o partidă specială pentru ei, pentru că întâlnim campioana într-o situație foarte rea din punct de vedere al punctelor. Pentru ei există o singură variantă, aceea a victoriei, nici rezultatul de egalitate nu i-ar avantaja, pentru că se pot desprinde alte echipe, iar distanța dintre noi și ei rămâne aceeași”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

Mirel Rădoi: ”Acuzăm diferite stări de oboseală, nimic foarte grav!”

Antrenorul Craiovei este convins că roș-albaștrii vor începe meciul în forță și vor încerca să le pună probleme oltenilor încă din primele minute ale jocului: ”Prin faptul că au odihnit foarte mulți jucători, sunt sigur că vor încerca să vină în pressing ultraofensiv, așa cum au făcut și cu Young Boys. Sunt sigur că și mâine vor pune accent pe lucrul ăsta, ca noi să avem cât mai puține spații, să limiteze calitățile jucătorilor din atac. Trebuie să fim atenți și să profităm de spațiile lăsate libere de cei de la FCSB”.

Întrebat despre problemele din lotul Craiovei, Rădoi a transmis că toți jucătorii sunt apți, deși în vestiar au apărut unele stări de oboseală.

”Acuzăm diferite stări de oboseală, nimic foarte grav, toți jucătorii sunt valizi, vom vedea după antrenamentul din această seară pe ce jucători vom miza mâine”, a încheiat Rădoi.

