După meci, tehnicianul a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că e unul dintre cele mai slabe meciuri pe care l-au arătat aceștia în ultimul an.

Cristi Chivu e dur: „Cel mai prost meci al băieților mei”. La ce scor a pierdut în Supercupa Primavera

Antrenorul a precizat că jucătorii nu au arătat personalitate, trăsătură deosebit de importantă care trebuie să se regăsească în calitățile unui fotbalist.

„Cu siguranță m-am așteptat la mai mult. Am simțit importanța meciului din punct de vedere mental prea mult și am suferit. Astăzi (n.r. miercuri, 25 ianuarie) a fost unul dintre cele mai proaste meciuri ale băieților mei din acest an.

Cred că îți trebuie personalitate în fotbal, la partea tehnică se poate lucra chiar și la 30, dar trebuie să ai personalitate. Ei o au, dar astăzi nu au arătat-o”, a spus Cristi Chivu, potrivit alfredopedulla.com.

Inter U19 - Fiorentina U19

Fiorentina a început în forță duelul cu echipa lui Cristi Chivu. Amatucci a deblocat tabela în minutul 11, iar Berti a majorat diferența tot în prima parte a meciului, în minutul 25.

În repriza secundă, Owusu a redus din diferență pentru Inter în minutul 75, dar prea târziu ca tinerii lui Chivu să mai facă ceva. Carboni a văzut roșul în minutul 89, iar meciul a rămas 2-1 în favoarea Fiorentinei.

Interul lui Chivu, în campionat

Elevii lui Cristi Chivu se află abia pe poziția a 12-a după 15 etape de joc în campionat. Inter Primavera a obținut, astfel, patru victorii, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri, înregistrând 17 puncte din 45 posibile.

În următoarea etapă, Inter U19 se va confrunta cu Cesena U19 pe teren advers duminică, 29 ianuarie, de la ora 11:45. Ultima victorie a gazdelor a fost într-un meci de cupă din octombrie 2022.