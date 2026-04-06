Antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) a confirmat că Inter Milano are la dispoziție întreg lotul, cu șapte etape înainte de finalul campionatului Italiei.

Cristi Chivu, veste excelentă pentru Inter Milano

Așadar, „nerazzurrii” se vor putea baza pe cei mai buni fotbaliști în ultima parte a sezonului din Serie A, unde sunt principalii favoriți pentru primul loc.

„Mai sunt șapte meciuri rămase și sunt meciuri dificile pentru că se apropie sfârșitul sezonului. În acest moment, ne bucurăm de evoluție și de rezultat. A fost important să revenim pe drumul victoriei împotriva Romei, după două remize și o înfrângere.

Revenirea lui Lauti, Dumfries, Calhanoglu... Toate acestea sunt absențe pe care am reușit să le depășim cu băieții excelenți care i-au înlocuit și le-au dat timp să se recupereze fără grabă. În acest moment avem toți jucătorii disponibili.

Datoria mea, ca lider al acestei echipe, este să le susțin munca. Ceea ce au făcut, ceea ce fac în fiecare zi, pentru că au dat lovitura, au vrut să aibă un sezon de top și au vrut să domine meciurile, demonstrând calitatea acestui grup”, a declarat Cristi Chivu, la Radio Serie A, citat de tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu, lăudat în presa din Italia

Curg laudele pentru Cristi Chivu (45 de ani) după partida Inter Milano - AS Roma 5-2, contând pentru etapa a 31-a din Serie A.

Interul lui Cristi Chivu a făcut show împotriva formației AS Roma, iar jurnaliștii italieni nu au uitat de meritul antrenorului român.

Ziariștii i-au acordat fostului căpitan al echipei naționale note cuprinse între 7 și 7.5, alăturându-i și cuvinte de laudă.

„Antrenorul Chivu 7 - Cu siguranță are meritul pentru succesul lui Inter de a ieși din prăpastie în martie, cel puțin din punct de vedere motivațional”, a notat sportmediaset.mediaset.it.

Tot 7 i-a acordat și site-ul de transferuri calciomercato.it, fără să îi descrie însă modul în care a pregătit partida.

„Chivu 7.5 - Își găsește echipa potrivită, în special jucătorul său cheie, Lautaro Martinez. O victorie care valorează mult în ceea ce privește Scudetto-ul”, a apreciat și leggo.it.

Pas important în lupta către titlu

Inter Milano a ajuns la 72 de puncte în Serie A și se poate desprinde de principalele urmăritoare AC Milan (63) și Napoli (62).

Un egal la meciul de luni, 6 aprilie, dintre cele două grupări de top din Italia ar fi ideal pentru Chivu. Napoli - AC Milan se joacă de la 21:45.