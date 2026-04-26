”🤾‍♂️ HANDBAL

❤💙 Steaua București a învins categoric la Zalău, cu 44-26 pe Dinamyc, și și-a asigurat matematic promovarea în prima ligă! Băieții antrenați de Ionuț Georgescu continua să rămână neînvinși.

Mai au două meciuri de disputat, dar nu mai pot pierde primul loc!

Steaua a condus cu 21-13 la Zalău, iar în partea a doua diferența a tot crescut.

Au marcat pentru roș-albaștri: Ovidiu Irimia 9 goluri, Shahoo Nosrati 5, Andrei Horneț 5, Bogdan Mircioiu 5, Gabriel Burlacu 4, Ciprian Șandru 4, Ovidiu Buzu 3, Maxim Oancea 3, Alin Roșu 2, Valentin Dincă 2, Andrei Niculae 2.

Excelentă și prestația portarului Deniș Ștefan, care a avut 21 de intervenții”, a postat, după succesul istoric de astăzi, Steaua București.

Campioana Dinamo, la o singură victorie de un nou titlu! A dat gol și portarul

Marea rivală CS Dinamo București, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc (2016-2025), a câștigat clar meciul de ieri din Liga Zimbrilor, 43-32 cu CSM Vaslui în sala din Ștefan cel Mare.

”HANDBAL. La o victorie de un nou titlu național!

Victorie categorică astăzi împotriva celor de la CSM Vaslui 🔥

Suntem la un pas de titlu și sperăm să-l sărbătorim alături de voi pe 2 mai cu HC Buzău 🫡

DINAMO: Cupara, Bellahcene 1 gol- Vujovic 8, Nistor 3, Buzle 3, Ladefoged 3, Valdes 2, Negru 4, Langaro 5, Tăut 2, Stanciuc 1, Rosta 5, Akimenko 4, Lumbroso 1, Dodica 1, Militaru”, a notat la final pagina oficială de Facebook a clubului CS Dinamo București.