Alexandru Hațieganu
Cristi Chivu, răspuns intrigant la scandalul momentului în Serie A.

Cristi Chivu a câștigat respectul presei italiene și continuă să o facă, săptămână de săptămână, indiferent de scorurile finale ale partidelor disputate de Internazionale Milano.

După o remiză, 2-2 la Torino, Inter a ratat două puncte, dar poate ieși campioana Italiei chiar după un meci cu Parma, clubul pe care l-a salvat miraculos de la retrogradare, în sezonul precedent.

Chivu se abține: „Nu am avut ochelarii la mine,” a spus când a fost întrebat de penalty-ul primit de Torino

Dacă Inter va învinge Parma, indiferent de rezultatul obținut de Napoli în Como, nerazzurri vor sărbători cel de-al 21-lea titlu de campioni naționali.

Până atunci, Cristi Chivu a avut o nouă intervenție inteligentă, în direct. Referitor la penalty-ul primit de Torino, prin care gazdele au egalat și au stabilit scorul final, Cristi Chivu a avut o replică care i-a surprins plăcut pe italieni: „Penalty-ul acordat la VAR? Nu am avut ochelarii, nu am văzut monitorul. Nu vorbesc de arbitri și de decizii, respect ceea ce am făcut tot anul,” a fost răspunsul acordat de Cristi Chivu.

Antrenorul român a accentuat importanța menținerii calmului, amintind presei care este rolul său în echipă: „Mă concentrez pe pregătirea partidei și le transmit asta băieților. Mă gândesc doar să aduc acasă unul dintre obiectivele stabilite la începutul stagiunii. Trebuie să transmit calm, voință și foame. Restul, puțin contează,” a adăugat Cristi Chivu, potrivit Corriere dello Sport.

Chivu „își asumă responsabilitatea” pentru avantajul pierdut la Torino

Cât despre cazul Rocchi, ancheta care arată că au existat părtiniri pro-Inter în arbitrajele văzute în câteva meciuri, Cristi Chivu a refuzat să vorbească precis despre această chestiune, afirmând: „Anchetă? Eu vorbesc despre fotbal, sunt antrenor și sunt plătit să pregătesc cât de bine pot meciurile pe care le avem de jucat, să transmit calm și motivație. Se pare că, la 2-0, nu mi-am făcut bine treaba și îmi asum responsabilitatea.

Se schimbă puține, avem nevoie de trei puncte și vrem să încheiem socotelile cât de curând putem,” s-a pronunțat Cristi Chivu despre posibilitatea de a câștiga, matematic, titlul de campion în Serie A.

Inter - Parma se joacă duminică, 3 mai, de la ora 21:45, pe Stadionul Giuseppe Meazza din Milano.

