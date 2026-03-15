Fundașul central Mihai Popescu s-a recuperat după accidentarea gravă suferită la începutul sezonului și este din nou apt de joc.

FCSB și Metaloglobus București se întâlnesc duminică, de la 20:30, pe Arena Națională, în prima etapă din play-out-ul Superliga României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Mihai Popescu revine după accidentare

Mihai Popescu s-a accidentat grav în octombrie 2025, la meciul dintre România și Austria, câștigat de „tricolori” cu 1-0. Fundașul a suferit o ruptură de ligament încrucișat, a fost operat și a lipsit mai multe luni.

Deși medicii estimau că sezonul este încheiat pentru el, Popescu s-a recuperat mai repede decât se anticipa și a revenit la antrenamente.

Fotbalistul a participat inclusiv la ședința de pregătire condusă de Mirel Rădoi și are șanse mari să fie inclus în lot pentru duelul cu Metaloglobus.

FCSB luptă pentru barajul de Conference League

După ratarea play-off-ului, FCSB încearcă să termine pe unul dintre primele două locuri din play-out, poziții care duc la barajul pentru UEFA Europa Conference League.

Înaintea etapei, roș-albaștrii ocupă locul 2 în play-out, cu 23 de puncte, la două în spatele celor de la UTA Arad, care au însă un meci în plus, în timp ce Metaloglobus este ultima clasată, cu 6 puncte.