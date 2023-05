Cristi Borcea a dezvăluit cum a fost transferat Ștefan Radu de la Lazio: ”Giovanni a vorbit cu cei de la AS Roma”

Fundașul a ajuns la Lazio în iarna anului 2008, inițial sub formă de împrumut, după care a fost transferat definitiv de gruparea patronată de Claudio Lotito.

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a dezvăluit culisele transferului lui Radu la Lazio și cum l-a convins pe Lotito să accepte să plătească 4,5 milioane de euro + încă un milion pentru împrumutul jucătorului.

Italienii nu ar fi vrut să-l păstreze pe Radu, dar o ”ofertă” venită din partea rivalei AS Roma i-a făcut pe cei de la Lazio să se răzgândească.

Cristi Borcea, povestea din spatele transferului lui Ștefan Radu

„Sută la sută este meritul jucătorului, dar colaborat cu mine, a fost o poveste extraordinară. Giovanni (n.r. - Ioan Becali) a vorbit acolo, am fost cu Victor și n-au vrut să plătească patru milioane și jumătate. Am plecat seara de la negocieri pe la 2 și jumătate și la ora 9 aveam avion, că venisem cu un avion particular cu Vasile Turcu, Dumnezeu să-l ierte.

I-am spus lui Lotito 'Dacă nu facem un milion cu opțiune de 4,5, am plecat!'. Geniul lui Giovanni, trebuie s-o recunoaștem, a vorbit cu cei de la Roma să dea o hârtie la mișto că-l ia pe Ștefan Radu. Gândiți-vă ce însemna cum eu mă duceam să iau un jucător, eram semnat cu el, și după aia hârtie de la Steaua că-l ia Steaua. Mă omorau fanii! Așa am făcut transferul”, a spus Cristi Borcea, la Fanatik.

Recordurile lui Ștefan Radu la Lazio

Ajuns de la Dinamo, cu care a câștigat titlul în 2007, la Lazio în ianuarie 2008, Ștefan Radu a devenit ”Boss” la clubul italian: românul este fotbalistul cu cele mai multe meciuri la Lazio (426) și cu cele mai multe apariții în Serie A pentru ”Biancocelesti” (348).

În plus, fundașul a strâns și 6 trofee pe ”Stadio Olimpico”: 3 Cupe ale Italiei (2009, 2013, 2019) și 3 Supercupe (2009, 2017, 2019).

În acest sezon, veteranul care a renunțat la naționala României încă de acum un deceniu a jucat doar trei meciuri: două în Europa League și unul în Serie A.