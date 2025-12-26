Henrikh Mkhitaryan a explicat cum antrenorul român în vârstă de 45 de ani a reușit să stabilizeze echipa într-un moment critic, după un ciclu de patru ani sub comanda lui Simone Inzaghi.



Instalat pe banca tehnică pe 9 iunie 2025, Chivu a preluat o echipă marcată de oboseală și de dezamăgirea unei înfrângeri umilitoare în finala Champions League (0-5 cu PSG). Mkhitaryan a punctat că antrenorul român a dat dovadă de inteligență și a încercat să păstreze echilibru fără a impune schimbări radicale care ar fi putut destabiliza grupul.



Chivu, care are un contract cu Inter Milano valabil până în vara anului 2027, a reușit un parcurs solid în acest sezon, având o medie de 2,09 puncte pe meci în cele 23 de partide disputate în toate competițiile.



„Nu am început rău, dar puteam face mai bine. Ne urmăm parcursul, apoi vom vedea la finalul campionatului dacă ne-am atins obiectivele. Inter trebuie să lupte mereu pentru cele mai înalte poziții și de aceea facem totul pentru a câștiga. Nu trebuie să uităm parcursul pe care l-am avut.



Sezonul a fost foarte lung, cu Mondialul Cluburilor am ajuns la 63 de partide. Chivu ne-a preluat într-un moment deloc ușor, dar ne-a oferit încredere și energie pentru a trece peste eșecuri și a privi înainte. În fotbal este normal să ai urcușuri și coborâșuri la nivel mental, după înfrângerea din finala Champions League am rămas foarte dezamăgiți, dar treptat am înțeles că, dacă nu ne revenim, nu am putea lupta în viitor”, a spus Henrikh Mkhitaryan, citat de TMW.

Mesajul care a schimbat mentalitatea în vestiar



Mijlocașul a explicat și de ce abordarea tactică a lui Chivu a fost acceptată imediat de lotul vicecampioanei Italiei.



„El a fost un fotbalist uriaș și a trăit astfel de zile. Știa cum ne simțim și ne-a dat încredere, speranță și energie prin anumite mesaje. Ne-a spus că trecutul nu poate fi schimbat, dar viitorul da. Noi încercăm asta, urmându-i ideile și căutând să ne îmbunătățim prin muncă. Din prima zi, el nu a vrut niciodată să revoluționeze echipa. Nu era ușor, după ce am avut un antrenor ca Inzaghi timp de 4 ani, să faci mari schimbări, iar Chivu, care este foarte inteligent, a înțeles asta. El ne-a unit și ne-a făcut să credem că împreună putem ajunge unde ne dorim. Vorbele frumoase spuse despre mine în octombrie m-au bucurat, dar trebuie să dau totul zilnic, la 36 de ani nu e ușor”, a mai spus jucătorul lui Inter.



În actuala stagiune, sub comanda lui Cristian Chivu, Inter a obținut 11 victorii în 15 meciuri de Serie A și s-a calificat mai departe în UEFA Champions League cu 4 succese în 6 partide.

