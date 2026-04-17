Ce a ajuns Zenga: șomer de doi ani, a apărut la o emisiune TV cu o ținută șocantă! „De parcă băuse prea mult"

Fostul mare portar și-a cam pierdut drumul în fotbal. A avut o carieră promițătoare, ca antrenor, în primii ani, după care s-a dus în cap. Și nu s-a mai redresat.

Walter Zenga (65 de ani) a marcat copilăria milioanelor de puști din jurul lumii! Ca portar la Inter și în naționala Italiei, Zenga a fost imens, inegalabil, spectaculos.

După ce și-a agățat mănușile în cui, italianul s-a apucat de antrenorat. Și chiar a făcut lucruri bune în fotbalul românesc, la FC Național (2002-2003), Steaua (2004-2005) și Dinamo (2007). Firește, titlul cucerit cu formația roș-albastră rămâne la loc de cinste.

Ulterior însă, antrenorul Zenga a început să piardă contactul cu fotbalul mare. Și nici rezultatele nu l-au mai ajutat. Treptat, Zenga a fost nevoit să meargă la niște echipe de duzină, pentru a nu sta pe bară. Ultimele formații din CV-ul său vorbesc de la sine: Persita Tangerang (Indonezia), Emirates (Emiratele Arabe Unite) și Siracusa (Italia, Serie C).

Zenga, ținta ironiilor pentru felul în care s-a îmbrăcat

După o lungă perioadă în care s-a remarcat doar prin niște declarații deplasate, la adresa lui Chivu, acum, Walter Zenga a reapărut la televizor. Din păcate pentru el, cu o ținută total inadecvată pentru o emisiune dedicată Champions League.

Gazzetta dello Sport a notat că marele Zenga a devenit ținta ironiilor, în mediul online, din cauza felului în care a apărut în studioul Sky și TV8, la mijlocul săptămânii.

Poate că Zenga a fost doar neinspirat și a plecat de acasă în mare grabă. Sau, cine știe, poate că mânca un sandwich în fața studioului, înainte de a intra în emisiune, și și-a pătat cămașa. Și, în loc să ia alta pe el, a apărut în studio fără cămașă, pentru a avea un look neobișnuit și a vedea reacțiile. Fără îndoială, o alegere surprinzătoare a fost și cravata din jurul gâtului, cam largă, de parcă fusese la o nuntă la care băuse un pic prea mult. În mod cert, într-o seară de Champions League, fără echipe italiene pe teren, Zenga a adus un zâmbet pe fețele telespectatorilor“, a notat Gazzetta dello Sport.

