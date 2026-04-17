Walter Zenga (65 de ani) a marcat copilăria milioanelor de puști din jurul lumii! Ca portar la Inter și în naționala Italiei, Zenga a fost imens, inegalabil, spectaculos.

După ce și-a agățat mănușile în cui, italianul s-a apucat de antrenorat. Și chiar a făcut lucruri bune în fotbalul românesc, la FC Național (2002-2003), Steaua (2004-2005) și Dinamo (2007). Firește, titlul cucerit cu formația roș-albastră rămâne la loc de cinste.

Ulterior însă, antrenorul Zenga a început să piardă contactul cu fotbalul mare. Și nici rezultatele nu l-au mai ajutat. Treptat, Zenga a fost nevoit să meargă la niște echipe de duzină, pentru a nu sta pe bară. Ultimele formații din CV-ul său vorbesc de la sine: Persita Tangerang (Indonezia), Emirates (Emiratele Arabe Unite) și Siracusa (Italia, Serie C).

Zenga, ținta ironiilor pentru felul în care s-a îmbrăcat

După o lungă perioadă în care s-a remarcat doar prin niște declarații deplasate, la adresa lui Chivu, acum, Walter Zenga a reapărut la televizor. Din păcate pentru el, cu o ținută total inadecvată pentru o emisiune dedicată Champions League.