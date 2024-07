Ciro Immobile și-a dat acordul pentru transfer și e gata să plece de la Lazio după opt ani!

Atacantul italian mai are doi ani de contract cu echipa biancocelestă, dar este foarte aproape de un transfer în Turcia, la Beșiktaș Istanbul!

Fosta Gheată de Aur și-a arătat deja disponibilitatea pentru un transfer în Superliga Turciei.

Acum rămâne doar ca Beșiktaș să ajungă la un acord cu Lazio în privința sumei de transfer, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

În cursul zilei de marți se așteaptă ca cele două părți să poarte o nouă rundă de negocieri. Rămâne de văzut în ce măsură va fi dispusă Lazio să renunțe la golgheterul italian, având în vedere că acesta mai are doi ani de contract cu echipa lui Claudio Lotito.

#Besiktas are confident to finalize Ciro #Immobile’s deal. The striker has given his avaibility to join the turkish club, which are in talks to reach an agreement with #Lazio on the #transfers fee. Expected today a new round talks… #transfers https://t.co/YrPaClAzPT