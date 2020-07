Ciro Immobile e "BOMBERUL" Europei! Mesajul misterios transmis de "BOMBA" Jessica, sotia sexy a atacantului lui Lazio

Cu cele trei goluri din meciul Verona - Lazio (1-5), Ciro Immobile a urcat pe primul loc in clasamentul golgheterilor din campionatele europene.

In ziua in care Juventus a devenit campioana pentru a 9-a oara la rand, rivala Lazio are si ea motive de sarbatoare. Mai exact atacantul Ciro Immobile (30 de ani), care se apropie de castigarea unui trofeu care in ultimul deceniu a fost "confiscat" de Messi si Ronaldo, cu o singura exceptie, Luis Suarez in 2016.

Cu hattrick-ul de la Verona, Immobile a ajuns la cota 34 de goluri in acest sezon, egalandu-l pe polonezul Lewandowski de la Bayern, care nu mai are insa nici un meci de jucat. Astfel, in ultimele doua runde din Serie A, in meciurile cu Brescia si Napoli, Immobile isi poate consolida pozitia de lider. Principalul pericol ramane Cristiano Ronaldo, plasat pe treapta a treia a podiumului, cu 31 de reusite, portughezul avand si el inca 180 de minute de joc la dispozitie.

Revenind la Immobile, reteta succesului sau e legat si de casnicia fericita pe care o are alaturi frumoasa Jessica, o prezenta fizica delicioasa pe Instagram, acolo unde pozeaza in dese randuri extrem de provocator. Imediat dupa cele trei goluri ale lui Ciro, aceasta a postat pe Instagram un mesaj usor misterios. "Numai eu si cu tine stim...", alaturi de o inimioara rosie, ca o declaratie de dragoste. Nu se stie exact ce a vrut sa transmita Jessica, un prim indiciu fiind faptul ca sotii Immobile au impreuna trei copii, doua fetite si un baietel nascut recent.