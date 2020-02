Cand se va opri din marcat Ciro Immobile? Performanta FANTASTICA pentru Lazio in acest sezon

Atacantul lui Lazio are o prima jumatate a sezonului extraordinara si pare de neoprit. Immobile a ajuns deja la 25 de goluri in 22 partide in Seria A.

Golurile sale au propulsat gruparea italiana pana locul 3 in campionat, la doar 5 puncte de liderul Juventus. Inutilizabil la Dortmund si Sevilla, Ciro nu se poate opri din marcat in Seria A, reusind sa puncteze de doua ori in ultima victorie contra celor de la Spal.

Italianul a inceput fotbalul la varsta de 5 ani. Parintii lui au hotarat sa il inscrie la o scoala de fotbal, dupa ce tanarul Ciro transformase casa intr-un teren de joaca si distrugea tot ce ii iesea in cale. Dupa terminarea junioratului, ajunge la echipa de tineret a lui Juventus. La echipa mare a ”batranei doamne” nu s-a putut impune, astfel ca a fost imprumutat mai multor cluburi din Seria A: Pescara, Siena si Genoa. In anul 2013 semneaza cu rivala din oras Torino si trece in lumina reflectoarelor. Italianul a marcat chiar la debut, iar la finalul sezonului acumulase 23 de goluri, goluri cu care a ajutat echipa sa termine pe locul 7 in campionat. De asemenea, Immobile a castigat titlul de cel mai bun marcator din Seria A.

Evolutiile bune din acel sezon, l-au adus in atentia mai multor cluburi din Europa, astfel ca in toamna lui 2014 se transfera la Borussia Dortmund contra sumei de 18 milioane de euro. De aici incepe o perioada dificila a carierei lui. In Budesliga nu s-a putut adapta, terminand sezonul cu 10 goluri in 32 de partide. Randamentul slab pe care l-a aratat la poalele zidului galben, i-a facut pe cei de la Dortmund sa il vanda dupa doar un sezon. Semneaza cu Sevilla, insa nici aerul spaniol nu i-a priit. Ajunge sa fie imprumutat chiar la fostul club, Torino, si multi credeau ca Ciro isi va incheia cariera. In vara lui 2016 semneaza cu Lazio Roma si redevine atacatul care atrasese atentia marilor cluburi de pe continent, reusind sa macheze din primul sezon pentru echipa 23 de goluri. In al doilea sezon la Lazio, Ciro a continuat sa macheze si a fost atat cel mai bun marcator din Seria A, cu 29 de goluri, cat si cel mai bun marcator din Europa League cu 8 reusite.



Cel mai bun lucru din cariera varfului italian a fost intoarcerea in Seria A, la clubul Lazio. In cei 4 ani petrecuti pe Olimpico, a bifat 162 de meciuri si a ajuns la impresionanta cifra de 114 goluri. Forma din actualul sezon l-a urcat pe locul 1 in topul celor mai buni marcatori din cele mai puternice campionate de pe continent, depasind nume precum Messi, Lewandowski, sau chiar rivalul sau din campionat, Cristiano Ronaldo. Ce aceste reusite, el este principalul candidat la castigarea ghetei de aur si probabil ca la terminarea sezonului isi va trece in palmares un nou titlu de golgheter in Seria A.