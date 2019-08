Cine e jucatorul care a primit o geanta personalizata de la un site pentru adulti, dupa ce a recunoscut ca este mare fan! Ce se afla in pachet

Jucatorul a fost surprins avand o geanta de antrenament cu numele Miei Khalifa.

Matteo Pessina a avut parte de o surpriza majora din partea site-ului cu continut pentru adulti, Pornhub. El a primit cadou mai multe genti cu logo-ul site-ului, dar si o sapca noua.

Cadoul vine dupa ce Pessina a fost surpris inainte de un antrenament cu o geanta creata de Mia Khalifa, celebra actrita pentru adulti care a parasit industria in 2015. Pessina, 22 de ani, a ajuns la Atalanta in 2017 dupa ce a petrecut 2 ani la Milan, perioada in care a fost insa imprumutat.

Si in primul sezon la Atalanta, mijlocasul central a fost trimis sub forma de imprumut la Spezia, insa in stagiunea precedenta a fost pastrat la Atalanta de antrenor.