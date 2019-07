Asa ceva mai rar :))  Efectul Mia Khalifa loveste din nou! Cum a aparut un jucator de la Atalanta la antrenamente! FOTO

Mijlocasul celor de la Atalanta, Matteo Pessina, s-a intors din vacanta si a oferit imaginea zilei cand s-a prezentat la antrenamentul echipei. Acesta a venit cu o geanta cu logul Pornhub, iar pe geanta se aflau mai multe semnaturi ale un staruri de filme pentru adulti, printre care si cea a lui Mia Khalifa.

We’ve seen a lot of different tote bag designs but this one is a first.

Matteo Pessina turns up to training rocking a PornHub bag that has apparently been signed by pornstars.

Take it whatever way you like. pic.twitter.com/XjgfQl4a4J