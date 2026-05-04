Englezii anunță despărțirea de Radu Drăgușin și cele 3 posibile destinații

Situația critică a echipei din nordul Londrei, aflată cu doar un pas deasupra zonei roșii în sezonul 2025-2026, a generat incertitudine în lot. Potrivit publicației Sportsboom, stagiunea actuală a devenit „o luptă pentru existență, atât pe teren, cât și în consiliul de administrație”.

Unul dintre jucătorii aflați în centrul acestor discuții este Radu Drăgușin. Adus cu mari așteptări de la Genoa la începutul anului 2024, pentru aproximativ 28 de milioane de euro, fundașul nu a bifat minutele dorite, iar haosul general din cadrul clubului grăbește o potențială mutare în perioada de mercato de vară.

În eventualitatea unei retrogradări, veniturile britanicilor s-ar prăbuși drastic, de la 600 de milioane de lire sterline la doar 350 de milioane. În acest context, vânzarea jucătorilor cu o cotă de piață ridicată devine o necesitate absolută. Londonezii speră să își recupereze investiția și iau în calcul oferte cuprinse între 20 și 25 de milioane de euro.