Roberto Donadoni, fostul selecţioner al naţionalei de fotbal a Italiei, a fost numit marţi în postul de antrenor al echipei Spezia, penultima clasată în Serie B, revenind astfel pe banca tehnică după o perioadă de cinci ani, informează EFE.

Roberto Donadoni, antrenor la Spezia



"Spezia Calcio anunţă că i-a încredinţat rolul de antrenor al primei echipei lui Roberto Donadoni, care a semnat un contract valabil până la 30 iunie 20256", a informat clubul italian într-un comunicat.



Donadoni (62 ani), fost jucător la Atalanta Bergamo şi AC Milan, cu care a câştigat trei ori Cupa Campionilor Europeni şi şase "scudetti", a antrenat ultima oară echipa chineză Shenzhen, în 2020.



El a fost numit la cârma naţionalei Italiei în vara anului 2006, imediat după ce aceasta a devenit campioană mondială, şi a condus-o la EURO 2008, unde Squadra Azzurra a fost eliminată în sferturile de finală de Spania, câştigătoarea turneului.



Roberto Donadoni o preia pe Spezia, aflată într-o situaţie dificilă, pe penultimul loc în clasament, la egalitate de puncte (7) cu "lanterna roşie" Sampdoria Genova. Agerpres

