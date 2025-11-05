După primele trei runde din Europa League, Basel și FCSB sunt la egalitate de puncte, 3. În campionatele interne, formația elvețiană se află pe locul secund, cu 6 puncte sub liderul Thun, în timp ce FCSB, după un start foarte slab de sezon, pare într-o revenire de formă și a urcat pe locul 8.

FC Basel, considerată favorită în duelul cu FCSB



"Este pentru prima dată în acest sezon de Europa League în care Basel este favorită", crede ziarul Badische Zeitung, iar fostul jucător al lui Basel, Erni Maissen (67 de ani), a întărit ideea: "Dacă nici pe FCSB nu o batem, atunci pe cine?!".



Erni Maissen a jucat la Basel în perioadele 1974-1982, 1983-1987 și 1989-1992, a câștigat două titluri de campion, iar la naționala Elveției a strâns 26 de partide.

De asemenea, Daniel Stucki, directorul sportiv al lui FC Basel, a anunțat obiectivul clar al echipei pentru faza principală din Europa League: "O clasare între locul 9 și 24", ceea ce ar aduce calificarea în play-off-ul pentru optimile competiției.

Înainte de FC Basel - FCSB, formația elvețiană are 3 puncte în grupa unică din Europa League. A pierdut contra lui Freiburg (1-2) și Lyon (0-2), iar duelul cu Stuttgart l-a câștigat (2-0).

Basel nu a impresionat înaintea meciului cu FCSB



În ultima rundă din Super League, FC Basel a înregistrat o remiză pe terenul lui Young Boys, 0-0, deși gazdele au jucat în inferioritate numerică din minutul 48. Publicația locală Basel Jetzt consideră îngrijorătoare prestația echipei lui Ludovic Magnin înaintea duelului cu FCSB de joi.



"Basel nu a expediat niciun șut pe poartă la Berna în 90 de minute. Deși a jucat cu un om în plus timp de 45 de minute, nu a putut să își pună adversarii sub o presiune reală și a lipsit presiunea din ultima treime.



Una dintre marile probleme din prima repriză a fost că Basel a avut cel mult doi jucători în careul advers pe faza de atac, ceea ce cu siguranță este insuficient.



În a doua repriză, deși au apărut mai mulți jucători ai lui Basel în careul advers, niciunul nu a atacat colțul scurt și toți au fost prea statici.



Basel a avut probleme și nu a reușit să își creeze ocazii contra unei echipe compacte. E un mesaj clar pentru staff și echipă, care acum trebuie să analizeze ceea ce s-a întâmplat.



La finalizare, Basel trebuie să fie mult mai bună contra lui FCSB, joi, dacă speră la o victorie", a scris Basel Jetzt.

