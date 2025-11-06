Ons Jabeur (31 de ani) nu a jucat niciun meci oficial de tenis în a doua parte a sezonului 2025, iar acest lucru a avut efecte imediate în poziția ocupată în clasamentul mondial.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria Africii, clasată pe locul 2 al ierarhiei WTA în 2022, a ajuns să ocupe, la ora actuală, poziția cu numărul 78.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria Africii, departe de tenis din cauza depresiei

Ons Jabeur a pierdut cele trei finale de turneu de mare șlem în care s-a calificat.

Tunisianca a declarat că a suferit în ultima perioadă pe fondul unei depresii cauzate de calendarul aglomerat al circuitului WTA, aspect despre care s-au plâns majoritatea jucătoarelor din top 10 WTA.

Catalogată în trecut „Ministrul Fericirii” și cunoscută pentru tendința sa de a face glume în mod constant, Ons Jabeur a dezvăluit că s-a simțit rău, din punct de vedere fizic și psihic, în ultimii doi ani.

„Voi reveni în tenis când voi simți că e timpul, când voi fi fericită din nou,” a anunțat Ons Jabeur, potrivit Sky Sports, în contextul în care a precizat, în urmă cu patru luni, că ia o pauză de la tenisul profesionist pentru a-și regăsi liniștea de odinioară.

În noiembrie, Ons Jabeur își va deschide o academie de tenis în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

