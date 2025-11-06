GALERIE FOTO Fostă rivală a Simonei Halep, chinuită de cariera în circuitul WTA: dezvăluirile făcute despre suferință și depresie

Marcu Czentye
Fosta rivală a Simonei Halep știe de ce are nevoie pentru a se întoarce în tenis.

Simona Halep Ons Jabeur Tenis WTA
Ons Jabeur (31 de ani) nu a jucat niciun meci oficial de tenis în a doua parte a sezonului 2025, iar acest lucru a avut efecte imediate în poziția ocupată în clasamentul mondial.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria Africii, clasată pe locul 2 al ierarhiei WTA în 2022, a ajuns să ocupe, la ora actuală, poziția cu numărul 78.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria Africii, departe de tenis din cauza depresiei

  • Ons Jabeur a pierdut cele trei finale de turneu de mare șlem în care s-a calificat.

Tunisianca a declarat că a suferit în ultima perioadă pe fondul unei depresii cauzate de calendarul aglomerat al circuitului WTA, aspect despre care s-au plâns majoritatea jucătoarelor din top 10 WTA.

Catalogată în trecut „Ministrul Fericirii” și cunoscută pentru tendința sa de a face glume în mod constant, Ons Jabeur a dezvăluit că s-a simțit rău, din punct de vedere fizic și psihic, în ultimii doi ani.

„Voi reveni în tenis când voi simți că e timpul, când voi fi fericită din nou,” a anunțat Ons Jabeur, potrivit Sky Sports, în contextul în care a precizat, în urmă cu patru luni, că ia o pauză de la tenisul profesionist pentru a-și regăsi liniștea de odinioară.

În noiembrie, Ons Jabeur își va deschide o academie de tenis în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Anunțul făcut de Ons Jabeur în luna iulie

„În ultimele două sezoane, m-am forțat puternic, înfruntând accidentări și alte provocări. Însă în adâncul sufletului meu nu am mai simțit bucurie pe terenul de tenis de mult timp.

Tenisul e un sport frumos, dar acum simt nevoia de a face un pas înapoi și de a mă pune pe mine pe primul loc; am nevoie să respir ca să mă vindec, să redescopăr bucuria de a trăi simplu.

Le mulțumesc tuturor fanilor mei pentru înțelegere. Susținerea și dragostea voastră înseamnă totul pentru mine. Le port mereu în inimă.

Chiar dacă sunt departe de circuit, încerc să rămân aproape de voi în diverse moduri și să împărtășesc cu voi această călătorie,” a scris Jabeur pe Instagram, în vară.

