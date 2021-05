Ce se intampla cu Man si Mihaila dupa ce Parma a retrogradat in Serie B! "Cei mai buni nu vor pleca!" Anunt de ultima ora al italienilor

Parma a retrogradat in Serie B dupa infrangerea cu 1-0 in fata celor de la Torino.

Dupa esecul din etapa a 34-a din campionatul italian, managerul Parmei a vorbit despre viitorul echipei.

Marcello Carli a declarat ca, desi antrenorul Roberto D'Aversa ar putea pleca de la club in aceasta vara, nu se poate spune acelasi lucru si despre jucatorii tineri in care echipa a investit in acest sezon.

Potrivit oficialului Parmei, Dennis Man si Valentin Mihaila nu vor face subiectul unor transferuri in urmatoarea perioada de mercato, urmand a ramane la echipa si a contribui la promovarea in Serie A.

"Un lucru este sigur, acela ca Parma o va lua de la capat cu jucatorii tineri care vor ramane cu totii: de la Man, la Mihaila si la Sohm. Clubul va decide cine ramane si cine pleaca.



Avem o putere pe care altii nu o au si vom lua deciziile pe baza ideilor noastre. Pe toti cei ce vor ramane, noi ii consideram puternici. Cei mai buni nu vor pleca", a declarat Carli, potrivit jurnalistilor de la Parma Live.

De altfel, zvonurile privind ramanerea lui Mihaila la echipa au aparut inca de la finalul meciului cu Crotone, cand cei de la Gazzetta di Parma au scris ca romanul este fotbalistul care poate ajuta echipa sa revina cat mai curand in prima liga. Detalii AICI.