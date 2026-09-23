Dan Petrescu a fost forțat să ia o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de sănătate. Ultimul mandat de la CFR Cluj l-a încheiat în luna august a anului trecut, după un eșec drastic suferit în Conference League contra lui Hacken, scor 2-7.
Dan Petrescu rămâne ferm în privința pauzei de la antrenorat: "Până la vară, nu! Dar nu se știe nici la vară, vedem"
În ultimele săptămâni, Gigi Becali a dezvăluit că a purtat mai multe discuții cu Dan Petrescu și a explicat că ar lucra oricând cu fostul antrenor de la CFR Cluj. Între timp, FCSB și-a găsit un alt antrenor, pe Laurențiu Reghecampf.
Petrescu exclude să preia vreo echipă până în vara anului următor și spune că nici atunci nu este garantată revenirea sa în antrenorat. Totul va depinde de starea sa de sănătate.
"Aceeași întrebare mi-o puneți mereu. V-am zis că nu până la vară, dar nu se știe nici la vară, vedem. Sănătoși să fim!", a spus Dan Petrescu, într-un interviu pentru PRO TV.
Declarația tehnicianului cu 5 titluri în Superliga vine la câteva zile după ce Gigi Becali spunea că "pe Dan Petrescu l-aș pune mâine la FCSB, dar a spus că în vară îi dă doctorul voie".
Dan Petrescu, după ce a auzit declarațiile lui Becali: ”Nu există în lume un antrenor care promite să ia titlul”
”Reghe” a renunțat la contractul său cu Esperance Tunis pentru a reveni la FCSB. A fost convins de Gigi Becali, care a vrut să le facă pe plac suporterilor cu această mutare. În plus, antrenorul i-ar fi promis lui Becali că va câștiga campionatul în acest sezon.
Dan Petrescu va urmări atent prima conferință de presă a lui Reghecampf ca antrenor la FCSB. Fostul campion al României cu Unirea Urziceni și CFR Cluj nu crede că un tehnician poate promite câștigarea titlului.
„Eu zic că a făcut cea mai bună alegere posibilă, mai bine de atât nu se putea. Cunoaște clubul, cunoaște patronul, a avut succes. Eu cred că e alegerea foarte bună.
Are experiență, nu-i va fi ușor chiar dacă, din ce am înțeles, a spus că va câștiga campionatul ușor. În opinia mea, Craiova este favorită la câștigarea campionatului, ea este campioana, ea este cea mai în formă echipă, cred eu.
Am înțeles că a fost invers, n-a declarat patronul. Să vedem ce o să declare Reghe când vine, dar nu cred că un antrenor poate să declare așa ceva, că promite să ia un campionat. Nu cred că există în lume un antrenor care promite să ia campionatul, fotbalul nu e matematică”, a mai spus Dan Petrescu.