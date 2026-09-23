Dan Petrescu a fost forțat să ia o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de sănătate. Ultimul mandat de la CFR Cluj l-a încheiat în luna august a anului trecut, după un eșec drastic suferit în Conference League contra lui Hacken, scor 2-7.

Dan Petrescu rămâne ferm în privința pauzei de la antrenorat: "Până la vară, nu! Dar nu se știe nici la vară, vedem"

În ultimele săptămâni, Gigi Becali a dezvăluit că a purtat mai multe discuții cu Dan Petrescu și a explicat că ar lucra oricând cu fostul antrenor de la CFR Cluj. Între timp, FCSB și-a găsit un alt antrenor, pe Laurențiu Reghecampf.

Petrescu exclude să preia vreo echipă până în vara anului următor și spune că nici atunci nu este garantată revenirea sa în antrenorat. Totul va depinde de starea sa de sănătate.

"Aceeași întrebare mi-o puneți mereu. V-am zis că nu până la vară, dar nu se știe nici la vară, vedem. Sănătoși să fim!", a spus Dan Petrescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Declarația tehnicianului cu 5 titluri în Superliga vine la câteva zile după ce Gigi Becali spunea că "pe Dan Petrescu l-aș pune mâine la FCSB, dar a spus că în vară îi dă doctorul voie".