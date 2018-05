Carlo Ancelotti este aproape de revenirea in fotbal! A inceput negocierile cu o echipa de Champions League

Carlo Ancelotti este aproape de a prelua o echipa la care evolueaza un international roman.

Carlo Ancelotti este pe punctul de a prelua conducerea tehnica a celor de la Napoli, la care evolueaza internationalul roman Vlad Chiriches, anunta cotidianul Gazzetta dello Sport.

In varsta de 58 ani, Ancelotti este liber de contract dupa despartirea de Bayern Munchen, care l-a concediat in luna septembrie. El a purtat negocieri cu presedintele clubului napolitan, Aurelio De Laurentis, marti la Roma, pentru un acord pe doua sezoane, cu optiune pentru unul suplimentar, cu un salariu net de 6,5 milioane euro pe an, adauga publicatia italiana.

Oficialii clubului Napoli incearca acum sa ajunga la un acord pentru despartire amiabila de actualul antrenor, Maurizio Sarri, al carui contract este valabil pana in 2020, cu o clauza de reziliere in valoare de opt milioane euro.

Carlo Ancelotti, care a castigat trei Ligi ale Campionilor ca antrenor, a mai pregatit in cursul carierei sale echipele Real Madrid, Chelsea Londra, AC Milan, Juventus Torino si Paris Saint-Germain.

Agerpres