Surpriza URIASA: Balotelli, inapoi in Serie A?! E incredibil ce echipa il vrea

Super Mario s-ar putea intoarce in Italia la vara.

Dupa 3 ani in Ligue 1, la Nice si Marseille, Balotelli e chemat acasa. La propriu! Brescia, echipa orasului unde a crescut, il doreste. Fostul club al lui Hagi si Lucescu e la doua meciuri distanta de revenirea in Serie A. Vrea sa dea o super lovitura de imagine si sa-l aduca pe Balotelli.



Casa parintilor sai adoptivi e la cativa pasi de stadion, iar Balotelli a crescut ca suporter al Bresciei. Recent, Super Mario a onorat promovarea Bresciei in A cu un mesaj pe Instagram: "Asta e Brescia, leoaica Italiei!" Brescia se intoarce la derby-urile cu Juve, Inter si Milan dupa 8 ani de Serie B. Conform presei italiene, presedintele Cellino l-a trecut pe Balotelli in topul prioritatilor pentru la vara.

Mario, adus de Marseille in ianuarie de la Nice, a marcat 8 goluri in 12 partide pentru actuala sa echipa.