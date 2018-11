BREAKING NEWS | "Negociaza de saptamani bune". Wenger, pe punctul de a prelua o echipa cu 7 Ligi ale Campionilor in palmares

Arsene Wenger negociaza de saptamani bune cu AC Milan si l-ar putea inlocui pe Gattuso de la 1 ianuarie, anunta France Football.

Aflat "in concediu" din luna iunie, dupa ce a renuntat la banca tehnica a lui Arsenal dupa mai bine de doua decenii petrecute la Londra, Arsene Wenger este pe punctul de a prelua o noua echipa.

France Football anunta ca Wenger este in discutii avansate cu AC Milan si l-ar putea inlocui pe Gennaro Gattuso.

AC Milan este in prezent pe locul 4 in Serie A, cu 21 de puncte obtinute in 11 etape. Echipa de pe San Siro a castigat ultimele doua partide cu goluri marcate in minutele de prelungiri.

Interesant este ca la Milan a ajuns de curand si Ivan Gazidis, fostul presedinte al lui Arsenal, care a plecat la scurt timp dupa Wenger.