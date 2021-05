"I-a spus ca daca se mai intoarce, il omoara!" Un fost jucator din Liga 1, amenintat si batut de interlopi, se retrage din fotbal

Fostul atacant al Vasluiului se retrage din activitate.

Carlo Costly, fostul atacant adus de Mugurel Ilisei la FC Vaslui este aproape de retragerea din activitate. Fostul marcator de la Cupa Mondiala din 2014 a fost adus in 2010 la echipa condusa de Adrian Porumboiu pe suma de 500.000 de euro de la Beltchatow.

Hondurianul nu a impresionat in primele cinci meciuri disputate pentru Vaslui, dar mai apoi a marcat de trei ori in urmatoarele opt meciuri si lumea credea ca va ajunge unul dintre cei mai buni atacanti din Liga I.

Nu a fost sa fie, Costly a avut o relatie amoroasa cu sotia unui om de afaceri din Vaslui, iar barbatul a realizat ca nevasta il insala si a instalat camere de supraveghere. Atacantul a fost prins de sotul femeii si alaturi de alti cativa prieteni a fost batut si amenintat sa plece din Vaslui imediat. Costly a plecat imediat si nu a mai jucat de atunci pentru echipa din Vaslui.

"Costly nu a mai venit in Romania din cauza unui episod pe care lumea nu-l stie. Avea o legatura amoroasa cu o romanca, sotia sau prietena unui om de afaceri din Vaslui caruia i se spunea. Asta avea relatii cu tot felul de interlopi. Iar Costly se ducea mereu la iubita lui. asta s-a prins ca e ceva in neregula si a pus camere video.

L-a vazut cand a venit si s-a dus peste ei. L-a dezbracat in pielea goala, i-a pus pistolul la tampla, l-a batut si i-a spus ca daca il mai prinde in Vaslui, il omoara. Costly a plecat imediat. De aia nu s-a mai intors in Romania. Cu fata tumefiata, a plecat a doua zi direct la aeroport si dus a fost. A mai venit o data in Romania pentru ca avea un cont la BCR. Si-a scos banii si a plecat", a declarat Muguruel Ilisei, omul care l-a adus pe Carlo Costly la FC Vaslui, pentru GSP acum cativa ani.

Intre timp, hondurianul a implinit 38 de ani si activeaza la clubul Marathon. Contractul sau expira la vara, iar presa din Honduras anunta ca Carlo Costly se va retrage din vara. Fostul jucator al Vasluiului a suferit nenumeroase accidentari in ultimii ani si este pregatit sa renunte la sportul care l-a consacrat.

Costly a mai trecut de-a lungul carierei la echipe precum Platense, Belchatow, Birmingham, Atlas, Houston Dynamo, PAE Varia, Guizhou Zhicheng, Real Espana, Gaziantespor, CD Olimpia sau Marathon.