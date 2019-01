BOMBA! Cristiano Ronaldo si-a anuntat deja plecarea de la Juventus! Dezvaluirea neasteptata facuta de portughez

Cristiano Ronaldo a sugerat ca nu are de gand sa-si incheie cariera la Juventus!

Sporting Lisabona. Manchester United. Real Madrid. Juventus Torino. Asa arata CV-ul lui Cristiano Ronaldo, insa portughezul se gandeste sa mai adauge un nume. Unul deja prezent pe lista - Ronaldo nu ar refuza sansa de a-si incheia cariera la clubul la care a fost descoperit de Loti Boloni, Sporting Lisabona.

"Daca ma voi intoarce la Sporting? In fotbal nu poti sa spui niciodata" a declarat Cristiano Ronaldo, citat de Fox Sports. Portughezul a fost transferat in vara de Juventus pentru 100 de milioane de euro si are contract pana in 2022.

El este dorit si in Major League Soccer, la echipa lui David Beckham, Inter Miami CF. Ronaldo va avea 37 de ani in momentul in care i se va incheia contractul cu Juventus, insa este convins ca va juca si dupa acel moment.

"Toata lumea din Torino m-a primit intr-un mod fantastic. Cu totii ne simtim foarte bine. Nu stium unde se va incheia cariera mea, insa sunt bine si vrea sa continui pentru multi, multi ani" a mai spus Cristiano Ronaldo.