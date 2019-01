La zero grade, zeci de copii au ocupat Arena Nationala! Vor sa ajunga la Juventus si sa-l cunoasca pe Ronaldo

Copiii joaca la Academia deschisa de Juventus in Romania.

La zero grade, copiii au jucat pentru prima data pe Arena Nationala.

"E super frig! Toti suntem cub de gheata! Eu trebuie sa stau in poarta sa inghet de frig acolo", se plange unul dintre micuti.

Mutu a jucat la Juventus, dar nu el, ci Claudiu Niculescu e ambasadorul campioanei Italiei in Romania.

"E frumos si in alb negru si in alb rosu. Sunt doua combinatii de culori care imi raman in suflet pentru totdeauna", spune Niculescu.