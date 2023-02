AS Roma, victima sigură a lui Cremonese! A învins-o și în Seria A, într-un meci în care Mourinho a fost eliminat după ce l-a înjurat pe arbitru

La începutul lui februarie, Cremonese a învins pe AS Roma în Cupa Italiei, scor 2-1 și s-a calificat în semifinalele competiției.

La mai puțin de o lună, cele două formații s-au întâlnit și în campionat, de această dată pe terenul echipei la care evoluează și Vlad Chiricheș.

Fundașul român a evoluat doar în ultimele minute al partidei pe care Cremonese a câștigat-o cu același scor, 2-1, golul victoriei fiind marcat în minutul 82, din penalty.

La începutul reprizei secunde, tehnicianul portughez a avut o ieșire nervoasă asupra arbitrului, pe care l-ar fi jignit în termeni destul de duri, motiv pentru care a fost eliminat.

José Mourinho’s pissed off (and sent off) #ASRoma pic.twitter.com/ScLYipiC4o