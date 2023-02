Jose Mourinho, aproape de plecarea de la AS Roma! Trei granzi sunt pe urmele portughezului

"The Special One" a cucerit în primul sezon trofeul Conference League alături de AS Roma, însă în actuala stagiune ar fi apărut anumite probleme între Mourinho și conducerea clubului, dar și între antrenor și suporterii echipei.

Jose Mourinho ia în calcul plecarea de la Roma. Real Madrid, PSG și Inter, pe urmele sale

Tehnicianul portughez, care mai are contract până în 2024, ar fi nemulțumit de "criticile fără sfârșit" ale fanilor Romei, dar și de transferurile primite din partea conducerii, scrie Football Italia, care citează La Reppubblica. În acest context, Mourinho ia în calcul părăsirea postului.

Potrivit sursei citate, Mourinho ar avea trei destinații posibile în momentul de față. Paris Saint-Germain, Real Madrid și Inter. La ultimele două a lucrat în trecut, în timp ce în cazul lui PSG s-ar pregăti demiterea lui Christophe Galtier, care a înregistrat rezultate slabe în ultima vreme.

"Pentru moment, nu este nimic concret, însă o plecare a lui Mourinho din capitala Italiei pare din ce în ce mai probabilă", scriu italienii.

Alături de Inter, Mourinho a cucerit tripla în sezonul 2009/2010, formată din Liga Campionilor, campionat și Cupa Italiei. Acum, nerazzurrii l-ar lua în calcul pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi.

AS Roma se află acum pe locul 3 în Serie A, cu 44 de puncte, la egalitate cu AC Milan și la trei lungimi în spatele ocupantei poziției secunde, Inter.