Moment istoric, sub ochii lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 12 ani!

AS Roma, condusă de Gian Piero Gasperini, a preluat conducerea în Serie A după etapa a 12-a, la 12 ani după ce a fost lider ultima oară, în 2013.

Pe atunci, ''giallorossi'' erau antrenaţi de francezul Rudi Garcia, iar Roma era în frunte cu 32 de puncte, chiar după etapa a 12-a. Juventus Torino era cu un punct în urmă, dar a câştigat în cele din urmă titlul cu un record de 102 puncte.

În acest sezon, AS Roma a acumulat 27 de puncte, cu un bilanţ de 9 victorii şi 3 înfrângeri, cu două puncte mai mult decât Milan şi Napoli şi cu trei mai multe decât Interul lui Chivu şi Bologna. Împreună cu Como 1907, AS Roma a primit cele mai puţine goluri până acum (6). Stilul lor de joc nu este strălucit, dar este foarte eficient.