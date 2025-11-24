Moment istoric, sub ochii lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 12 ani!

Moment istoric, sub ochii lui Chivu: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 12 ani! Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Clasamentul la zi din Serie A ne oferă o situație spectaculoasă.

TAGS:
AS Romagian piero gasperini
Din articol

AS Roma, condusă de Gian Piero Gasperini, a preluat conducerea în Serie A după etapa a 12-a, la 12 ani după ce a fost lider ultima oară, în 2013.

Pe atunci, ''giallorossi'' erau antrenaţi de francezul Rudi Garcia, iar Roma era în frunte cu 32 de puncte, chiar după etapa a 12-a. Juventus Torino era cu un punct în urmă, dar a câştigat în cele din urmă titlul cu un record de 102 puncte.

În acest sezon, AS Roma a acumulat 27 de puncte, cu un bilanţ de 9 victorii şi 3 înfrângeri, cu două puncte mai mult decât Milan şi Napoli şi cu trei mai multe decât Interul lui Chivu şi Bologna. Împreună cu Como 1907, AS Roma a primit cele mai puţine goluri până acum (6). Stilul lor de joc nu este strălucit, dar este foarte eficient.

Omul care a adus succesul

Sosirea lui Gasperini (foto, sus) a transformat complet o echipă care a avut trei antrenori diferiţi sezonul trecut şi care cocheta cu retrogradarea în acel moment. Sosirea lui Claudio Ranieri a atenuat situaţia complexă, iar la sfârşitul sezonului, acesta s-a retras din nou.

Cu argentinianul Paulo Dybala, cea mai mare vedetă a sa, deşi accidentat într-o treime din meciurile jucate în Serie A, Roma a devenit cea mai solidă echipă din întregul campionat.

Următoarea etapă programează un meci cheie pentru acest sezon, în care Roma primeşte vizita lui Napoli, campioana en titre a Italiei, acasă, pe Stadio Olimpico.

''Este legitim să visezi când eşti în această poziţie. Ştim că visele rareori se împlinesc, dar este minunat să le trăieşti'', a comentat Gasperini după victoria împotriva lui Cremonese (3-1), potrivit Agerpres.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Bombă! Cum l-au &bdquo;poreclit&rdquo; ungurii pe Cristi Chivu, după ce Inter a cobor&acirc;t pe locul 4 &icirc;n Serie A
Bombă! Cum l-au „poreclit” ungurii pe Cristi Chivu, după ce Inter a coborât pe locul 4 în Serie A
Allegri pune sare pe rana lui Chivu: &bdquo;Fără discuții!&ldquo;
Allegri pune sare pe rana lui Chivu: „Fără discuții!“
Marea problemă a Interului &icirc;l sperie și pe Chivu: &bdquo;Greșeală fatală!&ldquo;
Marea problemă a Interului îl sperie și pe Chivu: „Greșeală fatală!“
ULTIMELE STIRI
Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir
Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir
404 Found! Lionel Messi a egalat recordul fantastic al legendarului Ferenc Puskas
404 Found! Lionel Messi a egalat recordul fantastic al legendarului Ferenc Puskas
Contra, &icirc;n cursă pentru cecul de 100.000 de dolari: anunțul arabilor!
Contra, în cursă pentru cecul de 100.000 de dolari: anunțul arabilor!
Rom&acirc;nia, totul pentru calificarea la Campionatul Mondial! Jucătorul naturalizat, pregătit pentru prima convocare
România, totul pentru calificarea la Campionatul Mondial! Jucătorul naturalizat, pregătit pentru prima convocare
FC Botoșani - Dinamo, derby pentru primele două locuri &icirc;n Superligă, de la 20:30!
FC Botoșani - Dinamo, derby pentru primele două locuri în Superligă, de la 20:30!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Reacția lui Louis Munteanu când a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit &icirc;n Gruia

Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit în Gruia

CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: &bdquo;Golul ar fi trebuit validat&rdquo;

CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: „Golul ar fi trebuit validat”

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: E jucător de valoare

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: "E jucător de valoare"

Să ne ferească Dumnezeu! Marian Iancu, tiradă după ce Pancu a umilit Rapidul lui G&acirc;lcă

"Să ne ferească Dumnezeu!" Marian Iancu, tiradă după ce Pancu a umilit Rapidul lui Gâlcă



Recomandarile redactiei
Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir
Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir
Daniel B&icirc;rligea a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: &bdquo;Am intrat &icirc;n degringoladă&rdquo;
Daniel Bîrligea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: „Am intrat în degringoladă”
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1
Gigi Becali a &bdquo;erupt&ldquo;: doi jucători, făcuți praf! &bdquo;&Icirc;i dau imediat, dar n-au oferte&ldquo;
Gigi Becali a „erupt“: doi jucători, făcuți praf! „Îi dau imediat, dar n-au oferte“
Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid
Reacția lui Louis Munteanu când a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid
Alte subiecte de interes
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a &icirc;nțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Ciao scudetto pentru Atalanta! Trupa lui Gasperini a comis-o pe teren propriu c&acirc;nd &icirc;i era lumea mai dragă
Ciao scudetto pentru Atalanta! Trupa lui Gasperini a comis-o pe teren propriu când îi era lumea mai dragă
Boom! Antrenorul uriaș care va prelua AS Roma după retragerea lui Claudio Ranieri
Boom! Antrenorul uriaș care va prelua AS Roma după retragerea lui Claudio Ranieri
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Cum va fi vremea la &icirc;nceputul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

stirileprotv Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!