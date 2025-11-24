Moment istoric, sub ochii lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 12 ani!

AS Roma, condusă de Gian Piero Gasperini, a preluat conducerea în Serie A după etapa a 12-a, la 12 ani după ce a fost lider ultima oară, în 2013.
Pe atunci, ''giallorossi'' erau antrenaţi de francezul Rudi Garcia, iar Roma era în frunte cu 32 de puncte, chiar după etapa a 12-a. Juventus Torino era cu un punct în urmă, dar a câştigat în cele din urmă titlul cu un record de 102 puncte.
În acest sezon, AS Roma a acumulat 27 de puncte, cu un bilanţ de 9 victorii şi 3 înfrângeri, cu două puncte mai mult decât Milan şi Napoli şi cu trei mai multe decât Interul lui Chivu şi Bologna. Împreună cu Como 1907, AS Roma a primit cele mai puţine goluri până acum (6). Stilul lor de joc nu este strălucit, dar este foarte eficient.
Omul care a adus succesul
Sosirea lui Gasperini (foto, sus) a transformat complet o echipă care a avut trei antrenori diferiţi sezonul trecut şi care cocheta cu retrogradarea în acel moment. Sosirea lui Claudio Ranieri a atenuat situaţia complexă, iar la sfârşitul sezonului, acesta s-a retras din nou.
Cu argentinianul Paulo Dybala, cea mai mare vedetă a sa, deşi accidentat într-o treime din meciurile jucate în Serie A, Roma a devenit cea mai solidă echipă din întregul campionat.
Următoarea etapă programează un meci cheie pentru acest sezon, în care Roma primeşte vizita lui Napoli, campioana en titre a Italiei, acasă, pe Stadio Olimpico.
''Este legitim să visezi când eşti în această poziţie. Ştim că visele rareori se împlinesc, dar este minunat să le trăieşti'', a comentat Gasperini după victoria împotriva lui Cremonese (3-1), potrivit Agerpres.