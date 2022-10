Anunțul care îi va speria pe granzii Europei: ”Valorează 120 de milioane de euro. Prețul va crește”

S-a zvonit că bianconerii vor începe ”ofensiva” încă din iarnă pentru a-l transfera pe mijlocașul sârb, care va intra, în vară, în ultimul an de contract cu Lazio. Pentru gruparea din capitala Italiei ar putea fi o șansă bună pentru a-l vinde și a obține o sumă generoasă în schimbul său.

Lotito este încrezător că Milinkovic-Savic nu va pleca și i-a fixat prețul: 120 de milioane de euro, sumă care ar putea să crească, lasă de înțeles omul care conduce destinele clubului biancocelest.

”Nu-l vând pe Milinkovic-Savic și o să-i ofer o prelungire a contractului. El valorează 120 de milioane de euro și, cu fiecare lună care trece, prețul va crește”, a spus oficialul lui Lazio.

#Lazio’s President Claudio #Lotito confirms to Messaggero: “I don’t sell #MilinkovicSavic and I will offer to him the contract extension. Now he is worth €120M and every month that passes, the price goes up”. #transfers https://t.co/59UCtEXbNx