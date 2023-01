Americanul de la Juventus care a făcut furori la Mondial ar putea ajunge în Premier League! Cu ce echipă și-a dat deja acordul

Juventus a fost depunctată cu 15 puncte pentru fraudă contabilă, iar clubul din Torino riscă și retrogradarea - MAI MULTE DETALII AICI.

Cu toate acestea, Juventus pare că vrea să facă loc în lot, iar jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că „Bătrâna Doamnă” se află în strânsă legătură cu formația din Premier League, Leeds, pentru cedarea lui Weston McKennie, după ce jucătorul și-a dat acordul pentru o mutare la clubul respectiv.

Understand talks between Leeds and Juventus for Weston McKennie are now progressing well. Parties are discussing key details, not done deal yet — after green light on player side. ????⚪️???????? #LUFC

Negotiations will continue in the next hours. pic.twitter.com/X0uJWVdlhE