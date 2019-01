"Am gresit ziua?" Vedeta lui Juventus care s-a intors din vacanta si n-a gasit pe nimeni in vestiar! FOTO

Bonucci a revenit hotarat din vacanta, dar n-a gasit pe nimeni in vestiarul lui Juventus.

Bonucci e gata de retur in Italia, cand Juventus ataca un nou titlu, dar si trofeul Champions League. Fundasul n-a gasit insa pe nimeni in vestiar. Allegri a programat reunirea pentru 8 ianuarie, de la ora 12:00. Cel mai probabil, postarea lui Bonucci a fost ironica, iar acesta a revenit cu o zi mai devreme pentru a apucat sa faca putina miscare inainte de antrenamentele cu echipa, scrie presa italiana. "Am gresit ziua?" s-a intrebat Bonucci pe Instagram.

Juventus joaca pe 12 ianuarie contra Bolognei in Cupa Italiei, iar apoi pe 16 ianuarie e programata Supercupa Italiei in Arabia Saudita, la Jeddah, contra Milanului.