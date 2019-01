HA-LU-CI-NANT! Surpriza URIASA pentru Mbappe: Juventus il vrea langa Ronaldo pentru un atac SUPERGALACTIC! Culisele din spatele transferului mileniului

Transferul lui Ronaldo e doar primul pas in transformarea lui Juventus intr-o super-putere la nivel mondial!

Conform La Repubblica, Juve isi doreste sa-l aduca la Torino pe Kylian Mbappe! Dupa ce au aflat de problemele serioase pe care PSG le are din cauza fair-play-ului financiar, Sefii lui Juventus au trecut serios la actiune. Pregatesc in detaliu negocierile cu seicii multi-milionari, care vor fi obligati sa renunte fie la Neymar, fie la Mbappe in 2019. Din ce in ce mai multe surse dau ca sigura sanctionarea PSG de catre UEFA ca urmare a unei anchete independente cerute de presedintele Ceferin.

Eventualul transfer al lui Mbappe va insemna sigur plecarea lui Paulo Dybala, dorit insistent de Manchester United in Premier League. Juventus cere 150 de milioane, o suma considerata acceptabila pe Old Trafford.