"Am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul!" Confesiunea lui Fabian O'Neill, cu doi ani înainte de a muri

Fostul internaţional uruguayan Fabian O'Neill a murit duminică la numai 49 de ani.

ESPN a relatat că O'Neill a fost internat sâmbătă în comă cu o hemoragie datorată unei boli hepatice cronice.

O'Neill e un caz emblematic pentru sportivii care-și ruinează viața și cariera. A scăpat cu greu la un moment dat din patima alcoolului și a ajuns să vândă legume într-o piață din orașul său natal, Paso de los Toros.

Fabian O'Neill a trăit viața după propriile reguli

Fabian O'Neill a jucat în Italia la Cagliari (1996-2000), Juventus Torino (2000-2001) şi Perugia (2002) și a avut 19 selecţii la naţionala Uruguayului. A făcut parte din lotul pentru Cupa Mondială 2002, competiţie la care nu a fost folosit însă niciun minut.

"În total, am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul. Am mulți prieteni și astăzi, trăiesc cu o duzină de vagabonți ca mine, ne ajutăm reciproc. Dar nu mă deranjează să fiu sărac, nu am vrut niciodată să fiu bogat.

Am destui bani ca să-mi cumpăr o băutură. Pot mânca orez cu ouă, e foarte bine. Alcool, mașini, femei și multe pariuri, de aceea nu mi-a mai rămas nimic", povestea în 2020 Fabian O'Neill.

La Juventus uruguayanul a fost coleg, printre alții, cu Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Edwin van der Sar, Edgar Davids sau Alessio Tacchinardi.

Juventus remembers Fabian O'Neill ???????? — JuventusFC (@juventusfcen) December 25, 2022