Varane, principalul obiectiv al lui Manchester United! Englezii pun la bataie 40 de milioane pentru fundasul lui Real

Ole Gunnar Solskjaer incearca sa gaseasca un partener in centrul apararii pentru Maguire.

Manchester United este pregatita sa ii faca o oferta de 40 milioane de euro lui Real Madrid pentru Raphael Varane. Solskjaer este de parere ca fundasul francez ar face un cuplu ideal in centrul defensivei cu Harry Maguire, conform The Mirror.

Varane a fost adus la Real de Jose Mourinho, in 2011, si surse din anturajul fotbalistului spun ca fotbalistul vrea o noua provocare. In cei 11 ani petrecuti la Madrid, jucatorul a castigat 18 trofee: 4 Champions League, 4 Campionate Mondiale ale Cluburilor, 3 Supercupe ale Europei, 3 La Liga, 1 Cupa a Spaniei si 3 Supercupe ale Spaniei.

United a mai incercat sa il transfere pe fudasulul central al madrilenilor si in trecut. Anul acesta, pare mai aproape ca oricand, avand in vedere ca Varane intra in ultimul an de contract.

Ole Gunnar Solskjaer a tot vorbit despre necesitatea unui partener pentru Maguire din sezonul viitor. Capitanul lui United a lipstit in meciul cu Liverpool din cauza unei accidentari la glezna.

"Harry a fost senzational de cand a venit la club. Unui capitan si lider, cum este el, i se simte lipsa. Il poti auzi din tribune strigand, cand nu joaca", a declarat Solskjaer la finalul meciului cu Liverpool.