Chindia Targoviste - Viitorul, LIVE de la 20:30 | Meci tare pentru echipa lui Anghel! Chindia, fara victorie de doua etape 

16:21

Chindia si Viitorul deschid etapa cu numarul opt din playout, in unul dintre cele mai tari meciuri. Echipa lui Emil Sandoi vine dupa doua remize consecutive, in timp ce constantenii vin dupa victoria cu Arges.

Targovistenii sunt neinvinsi in playout, cu patru victorii si trei remize obtinute, si se afla pe primul loc in clasament. De cealalta parte, Viitorul are trei infrangeri, trei victorii si o remiza in playout si se afla locul de deasupra zonei de baraj.

In sezonul regulat, cele doua echipe au remizat, ultimul meci dintre ele s-a incheiat, 0-0.