Klopp, discurs emotionant dupa ultima victorie al lui Liverpool! Ce spune despre prima plecare de la club

Liverpool a invins pe Crystal Palace, 2-0, si s-a calificat pentru urmatoarea editie a Champions League.

Echipa pregatita de antrenorul neamt a obtinut victoria de care avea nevoie pentru a-si asigura un loc in top 4 si calificarea in Champions League, insa tehnicianul isi declara tristitea cu privire la plecarea unui jucator pe care l-a avut sub comanda mai multi ani, fiind ultima sa partida.

Klopp spune ca Wijnaldum nu isi va prelungi contractul cu Liverpool, astfel ca de la 1 iulie va pleca gratis: "Sunt emotionat, voi pierde un prieten si tuturor ne va fi dor de el, insa asa se intampla mereu in fotbal. Va fi un transfer grozav pentru orice club se va interesa de el, sunt sigur ca va ajunge intr-un loc bun", a spus germanul, dupa ultima etapa din Premier League.



Olandezul este dorit de Barcelona si Bayern Munchen, insa ramane de vazut unde va merge pentru a jucat in sezonul urmator, fiind inca nu jucator de mare valoare aflata la varsta optima pentru a face performanta.